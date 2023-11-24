سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 11- 2023

شهد سعر الدولار في مصر حالة من الثبات النسبي، حيث سجل اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

تعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 11- 2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر الدولي: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك BNP Paribas: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Citibank: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Deutsche Bank: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Standard Chartered: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 30.75 جنيه 30.85 جنيه اليورو 33.63 جنيه 33.75 جنيه الجنيه الإسترليني 38.69 جنيه 38.83 جنيه الفرنك السويسري 34.88 جنيه 35.00 جنيه 100 ين ياباني 20.55 جنيه 20.72 جنيه الدينار الكويتي 99.87 جنيه 100.17 جنيه الريال السعودي 8.19 جنيه 8.22 جنيه الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه 8.40 جنيه