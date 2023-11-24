الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 11- 2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار في مصر حالة من الثبات النسبي، حيث سجل اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

 تعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 11- 2023.

 

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر الدولي: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.75 جنيه للشراء،30.85  جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك BNP Paribas: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Citibank: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Deutsche Bank: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

بنك Standard Chartered: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

أسعار الفضة اليوم الخميس 23 نوفمبر في بورصة المعادن

سعر العملات الأجنبية اليوم

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي30.75 جنيه30.85 جنيه
اليورو33.63 جنيه33.75 جنيه
الجنيه الإسترليني38.69 جنيه38.83 جنيه
الفرنك السويسري34.88 جنيه35.00 جنيه
100 ين ياباني20.55 جنيه20.72 جنيه
الدينار الكويتي99.87 جنيه100.17 جنيه
الريال السعودي8.19 جنيه8.22 جنيه
الدرهم الإماراتي8.38 جنيه8.40 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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