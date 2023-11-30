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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشاط الرياح وارتفاع فى الحرارة.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد يسودها طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة على شبورة مائية كثيفة صباحًا تُسيطر على طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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نشاط الرياح

ونوّهت هيئة الأرصاد، بوجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى حركة البحرين، حيثُ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وأما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة

وحذرت الهيئة من ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المُقبلة، في حين تنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت "الأرصاد" في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يسود البلاد غدًا الجُمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية بارد على سانت كاترين.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس تميل إلى الاعتدال والدفء على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلًا على كافة الانحاء. 

وفيما يلي خريطة الأحوال الجوية وحالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على كافة أنحاء الجمهورية:

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