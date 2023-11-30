نشاط للرياح وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الجمعة، بأنحاء الجمهورية.

وحذرت الهيئة من ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المُقبلة، في حين تنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت “الأرصاد” في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يسود البلاد غدًا الجُمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية بارد على سانت كاترين.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس تميل إلى الاعتدال والدفء على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلًا على كافة الانحاء.

وبحسب النشرة الجوية للهيئة، تنشط رياح نسبية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية، فضلًا عن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تعمل على تقليل الرؤية وتصل إلى حد الضباب أحيانًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى تكوّنها على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

وفيما يخص حالة البحر، يكون المتوسط معتدلًا، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، وخليج السويس يكون معتدلًا وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وتُسجل البلاد، غدًا الجمعة، استقرارًا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ومتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، على النحو التالي: