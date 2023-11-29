الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض في الرؤية.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس

طقس سئ
طقس سئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس 30 نوفمبر على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيثُ يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية بارد على كاترين، معتدل على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل لدافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة في نشرتها الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيثُ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

 حالة البحر

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح  شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر  إلى متر ونصف والرياح شمالية  غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من  متر ونصف إلى مترين الرياح  شمالية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتكون كالتالي:

                                      الصغري   |  العظمي   

القاهرة                                12°           23°             

القليوبية                             13°            24°.           

الجيزة                                13°            24°

السلوم                                17°            20°

مطروح                             18°             19°

العلمين                               18°.           21°

واحة سيوة.                      12°               21°

الاسكندرية                         17°             20°

البحيرة                               19°            22°

كفرالشيخ                           18°             22°

دمياط                                18°             20°

بورسعيد                             17°            21°

العريش                              18°            22 °

رفح                                   17°             22°

الدقهلية                             14°               23°

الغربية                               15°               24°

الشرقية                              15°              24°

المنوفية                              16°            24°

الاسماعيلية.                       14°             23°

القنطرة غرب.                     13°.            22°

السويس.                            15°            23°

فايد.                                 14°.           22°

نخل                                  8°            19°

سانت كاترين.                      6°             17°

شرم الشيخ.                        16°            25°

الطور.                                18°            26°

راس سدر                           20°.           24°

ابو زنيمة.                           19°.           23°

ابو رديس.                          18°.           23°

دهب.                               20°.            24°

نويبع.                               20°.            24°

زعفرانة.                            17°.            22°

راس غارب.                         18°.           22°

الغردقة.                             19°             24°

سفاجا.                              21°.            23°

مرسى علم                         22°             24°

بورغالب.                           20°.            24°

القصير.                             20°.             23°

راس بناس.                        21°.            25°

شلاتين.                             20°             26°

ابورماد.                             22°.             26°

حلايب.                              20°             28°

راس حدربة.                       22°.            28°

الواحات البحرية.                 10°.           20°

الفرافرة.                             12°.           22°

الدخلة.                               13°.          23°

الخارجة.                            14°.           24°

الفيوم.                               14°             23°

بنى سويف                         13°             24°

المنيا.                                12°             24°

اسيوط.                             13°             25°

سوهاج.                             14°             26°

قنا.                                   15°              26°

الاقصر.                               17°            26°

ادفو.                                 17°.           27°

اسوان.                              18°            27°

الوادى الجديد.                     13°            24°

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