الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر 2023،على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، إنه يسود البلاد غدًا، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع غياب أشعة الشمس أحيانًا نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

 

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، قد تقلّ إلى 15 درجة مئوية خلال فترات الليل، مُشيرة إلى أنَّ الأجواء تبقى باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

لـ6 أيام متواصلة.. "الأرصاد" تعلن خريطة حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة

تحذيرات لسكان هذه المناطق.. هل تشهد البلاد موجة أمطار شديدة؟

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باصطحاب جاكيت أثناء فترات النهار تحسبًا لأي تغيرات جوية، مشددة على ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خاصة عند الخروج ليلًا.

 

وأوضحت أنَّ الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

 أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء  الغربية على فترات متقطعة.

 

حركة الملاحة البحرية

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يشهد اعتدالًا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر والبحر المتوسط بعد ارتفاع الأمواج، أمس، مؤكدة استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، عدا الشبورة المائية المؤثرة.

 

وحذرت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات باتخاذ كافة احتياطات السلامة، والقيادة بهدوء تام في فترات الصباح الباكر خاصة مع وجود الشبورة المائية.

الأرصاد الطقس حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة غد ا الأربعاء الأرصاد الجوية منار غانم هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

مواد متعلقة

لـ6 أيام متواصلة.. "الأرصاد" تعلن خريطة حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة

تحذيرات لسكان هذه المناطق.. هل تشهد البلاد موجة أمطار شديدة؟

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

أضروا بالاقتصاد القومي.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"