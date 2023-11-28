انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر 2023،على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، إنه يسود البلاد غدًا، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع غياب أشعة الشمس أحيانًا نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، قد تقلّ إلى 15 درجة مئوية خلال فترات الليل، مُشيرة إلى أنَّ الأجواء تبقى باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باصطحاب جاكيت أثناء فترات النهار تحسبًا لأي تغيرات جوية، مشددة على ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خاصة عند الخروج ليلًا.

وأوضحت أنَّ الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حركة الملاحة البحرية

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يشهد اعتدالًا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر والبحر المتوسط بعد ارتفاع الأمواج، أمس، مؤكدة استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، عدا الشبورة المائية المؤثرة.

وحذرت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات باتخاذ كافة احتياطات السلامة، والقيادة بهدوء تام في فترات الصباح الباكر خاصة مع وجود الشبورة المائية.