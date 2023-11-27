الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذيرات لسكان هذه المناطق.. هل تشهد البلاد موجة أمطار شديدة؟

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع على كافة مناطق الجمهورية.

وتوقعت د.منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تعتدل وتقلّ سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية مع تلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب الأنحاء.

أكدت غانم لـ"الدستور" استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنَّ الأجواء الحالية يُمكن وصفها بخريفية أقرب للشتوية قليلًا، حيثُ يسود البلاد طقسًا لطيفًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع غياب آشعة الشمس أحيانًا نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

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أضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك مزيد من الاحساس بالبرودة خلال فترة الليل، خاصة الفترات المتأخرة في  الصباح الباكر.

وتوقعت أنَّ تُسجل القاهرة 22 درجة مئوية، تقلّ خلال فترات الليل إلى 15 درجة مئوية، مع تناثر الكتل  الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلّق بأبرز الظواهر الجوية، أوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّها  تتمثّل في الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

أشارت إلى أن هذا الأسبوع يشهد اعتدالًا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر والبحر المتوسط بعد ارتفاع الأمواج التي شهدناها أمس، مؤكدة على استقرار تام في الأحوال الجوية، عدا الشبورة المائية المؤثرة.

وحذرت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات باتخاذ كافة احتياطات السلامة، والقيادة بهدوء تام في فترات الصباح الباكر خاصة مع وجود الشبورة المائية.

ونوّهت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الظواهر الجوية منار غانم درجات الحرارة

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