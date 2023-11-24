الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من 25 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر 2023، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء العالم.

وقالت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، إنه من المتوقع أن يسود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

وأكدت وجود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأثربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

"الأرصاد" تعلن خريطة طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم في تصريح خاص لـ"الدستور": “ما زلنا في فصل الخريف، والذي لم يتبق فيه سوى أيام معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المُقبلة”.

وأشارت إلى أنَّ البلاد شهدت عودة استقرار الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء الماضي، متوقعة تحسن الأجواء بشكل كبير خلال الأيام المُقبلة، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وجود شبورة مائية تتكوّن صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية:

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