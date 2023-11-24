أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المُقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المُقبلة وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المُختلفة "فيسبوك"، إنَّه يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأوضحت أنَّ الساعات القليلة المُقبلة تشهد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة في منشورها إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2 درجة مئوية)، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.

ظواهر مؤثرة على البلاد

ووفقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبقى الظاهرة المؤثرة هى الأتربة العالقة نهارا التى تعمل على إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويبقى تكون الشبورة المائية أيضًا من الظواهر المؤثرة خلال فترات الصباح المُبكرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأثربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.