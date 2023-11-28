الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لـ6 أيام متواصلة.. "الأرصاد" تعلن خريطة حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة اعتبارًا من الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 إلى الأحد 3 ديسمبر 2023، وذلك على كافة الأنحاء.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة على كافة أنحاء الجمهورية:

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تشهد الأنحاء شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا) قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تكون هناك لسقوط فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا): على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 29 نوفمبر والخميس 30 نوفمبر 2023

شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر 2023

شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 03 ديسمبر 2023

كما تهد شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية
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