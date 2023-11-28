الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المُتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الأربعاء 29 نوفمبر إلى الإثنين 4 ديسمبر، وذلك على كافة الأنحاء، والتي جاءت كالتالي:

 

الأربعاء 29 نوفمبر 2023

طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

تحذيرات لسكان هذه المناطق.. هل تشهد البلاد موجة أمطار شديدة؟

الخميس 30 نوفمبر 2023

شبورة مائية (من 4 الى 8 صباحًا تقريبًا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر 2023

شبورة مائية (من 4 الى 8 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

الأحد 3 ديسمبر والإثنين 4 ديسمبر 2023

شبورة مائية (من 4 الى 8 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، في تصريحات لـ"الدستور" إنه يسود البلاد غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع غياب أشعة الشمس أحيانًا نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

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