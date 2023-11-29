اضطراب فى الملاحة وشبورة مائية.. "الأرصاد الجوية" تعلن طقس الـ6 أيام المُقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة اعتبارًا من غدٍ الخميس إلى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 وذلك على أنحاء الجمهورية كافة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" إنَّ البلاد تشهد خلال هذه الفترة، تقلبات جوية خفيفة، وانخفاضًا ملحوضًا في درجات الحرارة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة.

أضافت الأرصاد الجوية أنَّه يسود طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ظاهرة جوية تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مُحذرة المواطنين منها، التي تتمثَّل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح

أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الطقس د.منار غانم، لـ"الدستور" إنَّه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، قد تقلّ إلى 15 درجة مئوية خلال فترات الليل، مُشيرة إلى أنَّ الأجواء تبقى باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وفيما يتعلّق بحركة البحرين، تكون في البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وأما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يتعلق بخريطة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة، تأتي على النحو التالي: