الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فوائد الاستحمام بالماء الفاتر خلال فصل الشتاء

الاستحمام
الاستحمام

يستخدم معظمنا الماء الساخن خلال فصل الشتاء وذلك بسبب بردوة الجو، ولا يعلم معظمنا أن الماء الفاتر أفضل فى الاستخدام  فله الكثير من الفوائد على صحة الجسم.

بلاش ماء ساخن

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير فوائد الاستحمام بالماء الفاتر خلال فصل الشتاء. 

فكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الفوائد التى تعود على الجسم من إستخدام الماء الفاتر بشكل مستمر حيث يساعد لعى تنشيط الدورة الدموية فى الجسم وهو ما يساعد على تجديد النشاط وزيادة التركيز لذا من الأفضل استبدال الماء الساخن بالماء الفاتر خاصة خلال فصل الشتاء لأن أغلبنا يصاب بالكسل خلال فصل الشتاء نتيجة برودة الجو.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن استخدام الماء الفات يساعد في تحفيز عمل جهاز المناعة، فاغلت من يقوم باستخدام الماء الساخن قد يتعرض للإصابة بنزلات البرد على عكس من يقوم باستخدام الماء الفاتر فى الإستحتمام، كما يعمل استخدام الماء الفاتر على تحسين صحة الجلد فلا يتسبب الماء الفاتر فى وجود جفاف فى البشرة مثلما يحدث مع استخدام الماء الساخن، فيتسبب الماء الساخن فى وجود تشققات فى الجلد خاصة خلال فصل الشتاء لذا لا يفضل استخدامه نهائيا.

دراسة: الاستحمام في حوض ماء ساخن له نفس فوائد ممارسة رياضة الركض

مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام داخل ترعة عزبة حمد بالمحلة الكبرى

تعرف على علاقة استخدام الماء الفاتر بتحسين الحالة المزاجية فى فصل الشتاء 

كما يعمل استخدام الماء الفاتر على التخلص من مشكلة وجود حكة فى الجلد خلال فصل الشتاء، إلى جانب ذلك يساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة آلام العضلات التى تنتج بعد التمارين خاصة فى فصل الشتاء، كما يعمل استخدام الماء الفاتر على التخلص من مشكلة الأرق التى يعانى منها الكثير خلال فصل الشتاء، كما يساعد استخدام الماء الفاتر على تحسين الحالة المزاجية خلال فصل الشتاء.

تعرف على فوائد الاستحمام بالماء الفاتر فوائد الاستحمام بالماء الفاتر الماء الفاتر خلال فصل الشتاء فصل الشتاء ماء الفاتر خلال فصل الشتاء

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