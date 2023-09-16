السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام داخل ترعة عزبة حمد بالمحلة الكبرى

غرق طالب
غرق طالب

شهدت عزبة حمد التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام داخل ترعة عزبة حمد بجوار كوبري الرباط، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، تلقت إخطارًا بغرق محمد أيمن حمودة، يبلغ من العمر "15 عامًا - طالب"، في ترعة عزبة حمد بجوار كوبري الرباط في نطاق المحلة الكبرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والانقاذ النهرى، وتم الدفع بسيارة اسعاف وانتشال الجثة بعد ساعات من تمشيط الترعة والبحث عن جثمان الغريق.

وتبيّن من التحريات، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء الاستحمام داخل الترعة وجرفه التيار المائي ولعدم قدرته على السباحة توفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وأفاد مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

المحلة الكبري محافظة الغربية عمليات الإسعاف بالغربية إسفسيكا الغرق عزبة حمد

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