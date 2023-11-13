7 طرق للاهتمام ببشرتك في الشتاء

عندما يصبح الطقس أكثر برودة، قد تلاحظ أن بشرتك لا تبدو في أفضل حالاتها قد يكون أكثر جفافًا وباهتًا وعرضة للتقشير أو قد تلاحظ بعض الاحمرار أو البقع الداكنة التي لم تكن موجودة من قبل.

طرق الحفاظ على البشرة من البهتان والشحوب

ووفقًا لموقع thesun يمكن أن تشعر بشرتك خلال فصل الشتاء بأنها باهتة وجافة ومتشققة - وبعض العادات مثل الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن تجعل الأمر أسوأ.

هناك عدة خطوات من شأنها الحفاظ على البشرة من البهتان والشحوب.

1. تخطي الحمام الساخن

إن ارتفاع درجة حرارة الماء يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت الطبيعية والدهون والبروتينات التي تحافظ على صحة الجلد، فحاول أن تقلل من الماء الساخن وتعرضه على بشرتك وبدلًا من ذلك،استخدمي الماء الفاتر وحاولي تحديد الوقت الذي تقضيه في الحمام بخمس دقائق.

2. استخدمي الماسكات

تعتمد العديد من وصفات العناية بالبشرة التي يمكنك صنعها بنفسك على أدلة غير مؤكدة أو ادعاءات غير مثبتة، في الواقع، بعض العلاجات المنزلية قد تجعل بشرتك أسوأ بسبب المكونات المهيجة مثل عصير الليمون وصودا الخبز والزيوت الأساسية التي تعطل توازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة، لكنها أوصت بعمل قناع مرطب من مادة ملتصقة، والذي يتضمن وضع مرطب خالٍ من العطور على بشرة نظيفة وتغليف وجهك لمدة 30 دقيقة.

3. واقي الشمس

على الرغم من عدم وجود أشعة الشمس الحارقة، فإن الشتاء يجلب معه مخاطره الجلدية الخاصة، فيمكن أن يتعرض جلدك لهواء الشتاء البارد لفترات طويلة، مما يجعلها حمراء وجافة ومتهيجة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي حروق الرياح أيضًا إلى ظهور تقرحات وتقشير يمكن أن يساعد واقي الشمس في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، كما يعمل كطبقة واقية لمنع جفاف بشرتك، لذا لابد من استخدام واقي للشمس.

4. تقشير البشرة

ليس من الجيد أبدًا تقشير بشرتك بقوة لكن بشرتك الرقيقة تكون أكثر عرضة للخطر في الشتاء حيث تصبح بشرتك جافة، يمكن أن يظهر فرط التصبغ - مثل البقع العمرية وندبات حب الشباب والعلامات البنية - بشكل أكثر وضوحًا على الجلد، على الرغم من أن فرط التصبغ ليس ضارًا بالضرورة، إلا أنه يمكن أن يساهم في ظهور مظهر باهت ومتقدم في السن، يمكن أن يساعد التقشير اللطيف في معالجة هذه المشكلة عن طريق إزالة تراكم خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تساهم في ظهور فرط التصبغ.

5. طهري البشرة

عندما يأتي الشتاء، من الأفضل التحول إلى منظف لطيف ومرطب للمساعدة في الحفاظ على رطوبة بشرتك، من أكبر الأخطاء عند غسل الوجه في الشتاء هو التنظيف الزائد عن الحد، لأنه قد يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة، كما إن الإفراط في التنظيف يمكن أن يضر بحاجز الجلد، مما يؤدي إلى مزيد من الجفاف وزيادة الحساسية، ويمكن أن يكون هذا مشكلة خاصة بالنسبة للبشرة الملونة، حيث أن بشرتها تحتوي على عدد أقل من السيراميد مقارنة بالبشرة الفاتحة.