الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة: الاستحمام في حوض ماء ساخن له نفس فوائد ممارسة رياضة الركض

صحة القلب
صحة القلب

تشير دراسة إلى أن الاستحمام في حوض ماء ساخن له بعض الفوائد الصحية نفسها الناتجة عن  ممارسة رياضة الركض لمدة 30 دقيقة، حيث شهد أولئك الذين اعتمدوا تلك الطريقة تعزيزًا كبيرًا في القلب والأوعية الدموية والصحة العقلية التي تنافس الجري.

وقام فريق جامعة كوفنتري بإجراء دراسة على 20 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاما، وقاموا بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم وتدفق الدم والقلق، والكورتيزول اللعابي، والمزاج والإدراك الحراري، وقاموا بإجراء استبيان للمتابعة.

جرى الانتهاء من ثلاث جلسات مدة كل منها نصف، وبعد الغطس زاد تدفق الدم إلى الساقين بنسبة 345% في المتوسط، وهو نفس المعدل بعد الركض لمدة 30 دقيقة، كما ارتفعت معدلات ضربات القلب بمعدل 31 نبضة في الدقيقة، وهو ما يعادل تقريبًا المشي السريع.


وكانت هناك أيضًا مزايا كبيرة في مجال الصحة العقلية، وانخفضت مستويات الكورتيزول في اللعاب الذي يشير إلى التوتر بنسبة 22 في المائة، كما يحدث عند ممارسة الرياضة، حيث تم ربط ارتفاع الكورتيزول بشكل مستمر بالعديد من الحالات الصحية طويلة المدى بما في ذلك زيادة الوزن  ومرض السكري من النوع 2، وضعف العضلات، والتعب الشديد .

وأظهر المشاركون، أيضًا انخفاضًا بنسبة 10% في مستويات القلق على غرار ما يسببه المشي السريع.

تشير الدراسات السابقة، إلى أن القلق طويل الأمد يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، والصداع النصفي، والأرق، وزيادة الوزن أو فقدانه، وأمراض القلب، والاكتئاب، وضعف جهاز المناعة، وقال الباحثون إن الحفاظ على درجة حرارة الماء في حوض الاستحمام الساخن كان مفتاح النتائج المفيدة.

ويأملون أن يساعد عملهم أولئك الذين هم أقل قدرة على الحركة أو غير قادرين على ممارسة الرياضة في المستقبل.
 

الاستحمام ماء ساخن رياضة الجري دراسة الأوعية الدموية

مواد متعلقة

كيف يلعب النظام الغذائي دورا مهما في حمايتك من القلق؟

بدائل طبيعية للسيدات للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث

أفكار مبتكرة لإعادة تدوير الملابس القديمة إلى روائع أنيقة

"زى المحلات بالظبط".. طريقة عمل الكشري المصري

حظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

أبرزها التهاب الفقار اللاصق.. فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مؤلمة

كيف حاكت المصممة لارا ديزيي الثقافة الكردية من خلال أزيائها؟

اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2023: التاريخ والموضوع والأهمية

الأكثر قراءة

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

إسرائيل تخلي سفاراتها في الشرق الأوسط

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح