دراسة: الاستحمام في حوض ماء ساخن له نفس فوائد ممارسة رياضة الركض

تشير دراسة إلى أن الاستحمام في حوض ماء ساخن له بعض الفوائد الصحية نفسها الناتجة عن ممارسة رياضة الركض لمدة 30 دقيقة، حيث شهد أولئك الذين اعتمدوا تلك الطريقة تعزيزًا كبيرًا في القلب والأوعية الدموية والصحة العقلية التي تنافس الجري.

وقام فريق جامعة كوفنتري بإجراء دراسة على 20 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاما، وقاموا بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم وتدفق الدم والقلق، والكورتيزول اللعابي، والمزاج والإدراك الحراري، وقاموا بإجراء استبيان للمتابعة.

جرى الانتهاء من ثلاث جلسات مدة كل منها نصف، وبعد الغطس زاد تدفق الدم إلى الساقين بنسبة 345% في المتوسط، وهو نفس المعدل بعد الركض لمدة 30 دقيقة، كما ارتفعت معدلات ضربات القلب بمعدل 31 نبضة في الدقيقة، وهو ما يعادل تقريبًا المشي السريع.



وكانت هناك أيضًا مزايا كبيرة في مجال الصحة العقلية، وانخفضت مستويات الكورتيزول في اللعاب الذي يشير إلى التوتر بنسبة 22 في المائة، كما يحدث عند ممارسة الرياضة، حيث تم ربط ارتفاع الكورتيزول بشكل مستمر بالعديد من الحالات الصحية طويلة المدى بما في ذلك زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2، وضعف العضلات، والتعب الشديد .

وأظهر المشاركون، أيضًا انخفاضًا بنسبة 10% في مستويات القلق على غرار ما يسببه المشي السريع.

تشير الدراسات السابقة، إلى أن القلق طويل الأمد يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، والصداع النصفي، والأرق، وزيادة الوزن أو فقدانه، وأمراض القلب، والاكتئاب، وضعف جهاز المناعة، وقال الباحثون إن الحفاظ على درجة حرارة الماء في حوض الاستحمام الساخن كان مفتاح النتائج المفيدة.

ويأملون أن يساعد عملهم أولئك الذين هم أقل قدرة على الحركة أو غير قادرين على ممارسة الرياضة في المستقبل.

