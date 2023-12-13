البروتين أبرزها.. أطعمة لتقوية مناعة حيوانك الأليف هذا الشتاء

على الرغم من الطقس البارد، قد تتعرض الكلاب لخطر الجفاف خلال فصل الشتاء، حيث قد لا تشعر بالعطش. من المهم إضافة المزيد من الألياف والماء إلى نظامهم الغذائي للحفاظ على صحتهم.

يقترح خبراء الحيوانات الأليفة أيضًا إضافة بروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمكسرات والبذور والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى لدعم وظائف الجسم.

أطعمة لتقوية مناعة حيوانك الأليف هذا الشتاء

من أجل صحة ومناعة جيدة، من المهم التأكد من أن رفيقك ذو الفراء يستهلك الأطعمة المناسبة. يشاركنا الدكتور جادهاف قائمة من العناصر الغذائية الهامة:

1. البروتين: البروتينات التي يتم الحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك تتجاوز دورها في إصلاح الأنسجة، لتصبح مساهمًا أساسيًا في الحفاظ على استجابة مناعية قوية.

2. الخضار والفواكه الموسمية: المنتجات الصديقة للحيوانات الأليفة مثل البطاطا الحلوة والجزر والتوت، الغنية بالفيتامينات الحيوية، تلعب دورًا إضافيًا كمضادات للأكسدة، وتعمل كدرع وقائي للخلايا وتقوي جهاز المناعة بشكل فعال.

3. أوميجا 3: يصبح إدخال أحماض أوميغا 3 الدهنية المستخرجة من زيت السمك أمرًا ضروريًا نظرًا لدورها المزدوج – دعم صحة المفاصل وتخفيف الالتهاب، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في مرونة المناعة بشكل عام. يصبح التآزر بين أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية واضحًا لأنها تلعب دورًا حاسمًا في عزل الأعضاء وتعزيز الأداء الأمثل.

4. المكسرات والبذور: من بين ترسانة مضادات الأكسدة، يظهر فيتامين E المستخرج من المكسرات والبذور والخضروات الورقية كمدافع قوي ضد الجذور الحرة، مما يعزز الاستجابة المناعية القوية.

5. الحمضيات: يضيف فيتامين C الموجود بكثرة في الحمضيات والتوت طبقة إضافية من الحماية ضد أمراض الشتاء، مما يعزز وظيفة المناعة بشكل عام.

6. الزنك: يوجد في اللحوم الحمراء والدواجن، وهو لا يساعد فقط على وظيفة الخلايا المناعية ولكنه يصبح مساهما حاسما في دفاع الجسم ضد الالتهابات.

7. السيلينيوم: مصدره الأسماك واللحوم والحبوب الكاملة، وهو يدعم الإنزيمات المضادة للأكسدة، مما يوفر طبقة إضافية من التحصين لجهاز المناعة.

8. فيتامين أ: موجود في الكبد والبيض والخضروات البرتقالية والخضراء، ويلعب دورًا مزدوجًا كفيتامين مضاد للعدوى ضروري للرؤية وصحة المناعة بشكل عام. يعد الترطيب الكافي، الذي يتم توفيره من خلال الماء بدرجة حرارة الغرفة والطعام الرطب، أمرًا بالغ الأهمية لدعم وظائف الجسم والإدارة الفعالة لفصل الشتاء.

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