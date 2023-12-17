موعد بداية فصل الشتاء.. حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

موعد بداية فصل الشتاء وحالة الطقس في مصر خلال أسبوع من أكثر النتائج البحثية رواجا خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث، حيث يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة موعد بداية فصل الشتاء وحالة الطقس في مصر خلال أسبوع، فهل ستنخفض درجة الحرارة أكثر من ذلك، أم تستمر الأجواء في الإستقرار وهل ستشهد الأيام المقبلة سقوط أمطار وتكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية كافة التفاصيل حول موعد بداية فصل الشتاء وحالة الطقس في مصر خلال أسبوع.

موعد بداية فصل الشتاء

أما عن موعد بداية فصل الشتاء فينطلق رسميا يوم الجمعة المقبلة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري ويعتبر فصل الشتاء هو فصل البرودة والانخفاض في درجات الحرارة وموجات الصقيع ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس لعام 2024 أي أن الشتاء سيستمر لمدة ثلاثة أشهر ويكون شهري يناير وفبراير هما ذروة فصل الشتاء وأكثرهم صقيعا وذلك بسبب المنخفضات الجوية التي تحدث في البحر المتوسط.

حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

وتشهد الأجواء بدء من غدا الإثنين انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفي الليل يكون باردا على أغلب الأنحاء.

كما تظهر الشبورة المائية في ساعات الصباح وتكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار خفيفة في أيام (الأحد - الاثنين – الثلاثاء - الجمعة – السبت) قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين

القاهرة: العظمى 22 الصغرى 14، العاصمة الإدارية: العظمى 22 الصغرى 14، بنها: العظمى 22 الصغرى 14، دمنهور: العظمى 22 الصغرى 13، الزقازيق: العظمى 22 الصغرى 15، طنطا: العظمى 22 الصغرى 15، دمياط: العظمى 23 الصغرى 14، المنيا: العظمى 26 الصغرى 10، الأقصر:العظمى 30 الصغرى 14، أسوان:العظمى 31 الصغرى 16.