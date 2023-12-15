استقرار الأحوال الجوية بعد انتهاء نوة "قاسم".. والإسكندرية تستعد لـ"الفيضة الصغرى"

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرار في حالة الطقس الجوي على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك عقب الانتهاء من نوة "قاسم" التي تعرضت لها عروس المتوسط، وصاحبها أمطار بين متوسطة إلى غزيرة.

وساد طقس معتدل اليوم، على جميع مناطق الإسكندرية مع سطوع الشمس، وهدوء في أمواج البحر، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود لطيف نهارًا، باردًا ليلًا على السواحل الشمالية، وحالة البحر المتوسط بين خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5متر.

الاستعداد لنوة الفيضة الصغرى

وتستعد الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى الأسبوع المقبل، حيث تأتي نوة الفيضة الصغيرة بحسب جدول النوات في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.



رفع حالة الطوارئ لاستقبال النوات

وترفع محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية وشركة الصرف الصحي، عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية تقلبات الطقس وقبيل النوة ب48 ساعة.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قبيل بدء الطقس المتقلب، السيارات والمعدات والتي بلغت 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، مع التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يتم تنفيذ خطة لاستقبال من خلال تحديد التقاط الساخنة والتي تتجمع فيها مياه الأمطار، وبدء تطهير المطابق والشنايش ومحطات الرفع والمعالجة والمصبات وذلك في وقت مبكر عن موسم الشتاء.

وأضاف أن شركة الصرف تواصل أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.