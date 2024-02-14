عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية غدًا الخميس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.