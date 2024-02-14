"أبطال الشتاء".. جهود متواصلة لرجال الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهة النوة

"أبطال الشتاء" هو اللقب الذي يستحقه العاملين بالصرف الصحي بـ الإسكندرية، الذين يواصلون جهودهم خلال الليل والنهار في الطقس السيئ والنوات الشديدة للتعامل الفوري مع أي مشكلة طارئة وتزح مياه الأمطار الشديدة التي تشهدها الإسكندرية خلال النوات.

وخلال النوة الحالية، شهدت الإسكندرية خلال الساعات الماضية أمطار شديدة ومتواصلة، والتي تعامل معها رجال الصرف الصحي على الفور اللذين يتواجدون في التمركزات الخاصة بهم بالشوارع والميادين فور إعلان حالة الطوارئ والاستعداد القصوى قبيل هبوب النوة.

وأكد اللواء محمود رفع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد وإنتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وأشار إلى تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

فيما كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات تصريف أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

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