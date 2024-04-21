أمل جديد.. "الصحة" تزف بشرى لمرضى سرطان الرئة

زفت وزارة الصحة والسكان بشرى سارة لمرضى سرطان الرئة، باعثة بأمل جديد للمصابين.

وقالت وزارة الصحة، في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن سرطان الرئة إذا كان في مراحله الأولية يتم إزالته جراحيًا، لذلك اهتم بالكشف المبكر عنه.

اطمئن على صحتك بالكشف المبكر

وأضافت: “اطمئن على صحتك بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية”.

وتابعت: "يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق

- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو - الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان".

"الصحة" تزف بشرى لمرضى سرطان الرئة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل مطبقة حاليًا في 6 محافظات، وتخدم 4.5 مليون منتفع، كما أنها تغطى 3 آلاف خدمة طبية وعلاجية بما فى ذلك تغطية نفقات علاج الأورام وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

مد مظلة التأمين الصحى الشامل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: نستهدف سرعة التوسع فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين من المصريين فى المحافظات الجديدة التى سيتم ضمها لهذه المنظومة، موضحًا أن الوزارة حريصة على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم فى ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية.