بمناسبة عيد العمال.. 4 مزايا يقدمها مشروع قانون العمل الجديد

بالتزامن مع الاحتفال اليوم بعيد العمال، الموافق أول مايو من كل عام، ترصد “الدستور” أبرز المزايا التي حملها مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المقرر مناقشته المرحلة المقبلة، فضلا عن وضعه أولوية على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني.

إلغاء استمارة 6

وقدم مشروع قانون العمل الجديد حماية تمثل عصب التشريع الجديد، وهي إلغاء استمارة ٦ والتي كانت تمثل مصدر قلق ورعب للعمال في بيئة العمل، وكانت بمثابة فرصة لصاحب العمل وأداة لاضطهاد العمال وتكديرهم.

وإلغاء هذه الاستمارة سيمنع كثير من الظواهر السلبية واستغلال العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجأء.

ووضع القانون الجديد ضوابط لتنفيذ هذه الاستمارة ليكون مهمتها الوحيدة هي إنهاء القانون الجديد إنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه كاملا.

علاوة سنوية دورية

ومنح القانون الجديد استحقاق العاملون المطبق عليهم القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى.

وتستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

صندوق للعمالة غير المنتظمة

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومهامه تقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

حظر تشغيل الأطفال

كما حظر القانون الجديد تشغيل الاطفال أكثر من 6 ساعات يوميا.