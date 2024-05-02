الخميس 02 مايو 2024
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شئون الأسرى: استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء أثناء اعتقاله

الطبيب عدنان البرش
الطبيب عدنان البرش

أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد معتقلين اثنين من غزة، بينهما الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع مستشفى الشفاء الطبي، خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يفرج عن 64 معتقلًا فلسطينيًا

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين كان قد اعتقلهم الاحتلال وصلوا إلى قطاع غزة، بعد اعتقال خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم الإفراج عنهم، مؤكدًا أنه أفرج عن نحو 64 معتقلا، منهم من جاء إلى هذا المستشفى مصابًا برضوض وكسور جراء عملية التعذيب الوحشي الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. 

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه مناطق مختلفة في قطاع غزة، وهذه الكثافة النارية من المدفعية الإسرائيلية تتركز في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

القاهرة الإخبارية شؤون الأسرى نادي الأسير استشهاد معتقلين الشفاء الطبي غزة

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