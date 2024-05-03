الاتحاد الدولى للصحفيين: الصحافة لعبت دورًا مهمًا فى الكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى

قال تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن الصحافة لعبت دورًا مهمًا في الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أن وضع الصحافة في قطاع غزة بالغ السوء والصحفيون هناك واجهوا ظروفًا عصيبة.

وأضاف داوسون، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدّم شكاوى إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا بد من الضغط على إدارة بايدن كي تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

وأكد أن الاتحاد الدولي للصحفيين يواصل جمع الأدلة التي تثبت الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة أشكال الدعم والتضامن للصحفيين في قطاع غزة، لكننا واجهنا عراقيل إسرائيلية هائلة.