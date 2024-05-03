لماذا تشتكى ألمانيا من الهجمات السيبرانية الروسية؟.. باحث يُوضح

قال الباحث السياسي إبراهيم كابان، إن بيان الداخلية الألمانية كان واضحًا جدًا حول مسألة الهجمات السيبرانية الروسية، مؤكًدا أن هذه الهجمة كانت على مواقع وأمور متعلقة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر ما هو إلا محاولات قديمة من قبل روسيا في اختراق بعض المراكز الاستراتيجية الألمانية من خلال هذه الحرب الالكترونية، ولكن في المقابل هناك أيضا تطور في السياسات الألمانية وهو استراتيجية تحديث فرقة حقيقية هنا في ألمانيا تكون أيضا فرقة الحرب السبرانية أو فرقة جديدة لجانب القوة الجوية والقوة البرية هناك قوة السيبرانية.

وأكد أن ألمانيا دخلت بهذه المحاولات، حيث كانت هناك معلومات للألمان خلال الفترة الماضية أن المحاولات الروسية في اختراق العالم السيبراني الألماني أو محاولة التشويش على الكثير من الأمور في ألمانيا هنا من خلال هذه الحرب الالكترونية المعروفة الروسية وهي حرب ليست بجديدة فهي حرب قديمة جدا، وتحاول روسيا من خلال هذه الحرب استقصاد ألمانيا وجمهورية تشيك بحكم أن هذه من الدول التى تقدم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.