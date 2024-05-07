هل تعاني إسرائيل اقتصاديا بسبب حربها على غزة؟.. باحث يجيب

قال أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر، إن الآثار الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة واضحة جدا في بيانات الربع الرابع لعام 2023 والإنفاق الحكومي الإسرائيلي زاد من 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار بزيادة نسبة 16% تقريبا.

وأضاف بيومي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة الإسرائيلية توسعت في الاقتراض، حيث حصلت على قروض تقدر بـ 8 مليار دولار كي تموّل العمليات العسكرية في غزة، مشيرًا غلى ان هناك تحدي آخر يواجه الاقتصاد الإسرائيلي وهو إنكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023، حيث حصل إنكماش بحوالي 21% وهذه هي المرة الأولى التي يحدث بها إنكماش للإقتصاد الإسرائيلي بهذه الدرجة الكبيرة.

وأكد، أن سبب هذا الانكماش بتعطوا السياحة بالكامل وتعطل العمليات الإنتاجية بسبب استدعاء عدد كبير من المواطنين للعمل بالجيش الإسرائيلي وترتب على هذه الاستدعاءات أن عدد كبير جدًا من المصنع توقفت وعدد كبير الفنادق التي أصبح تأوي إسرائيلين لأنهم تركوا منزلهم على المنطقة الحدودية مع غزة بسبب الأعمال العسكرية، مشيًرا إلى أن هذه التكاليف التي تتكبدها الفنادق يوميا يتم تمويلها من جانب الحكومة الإسرائيلية في محاولة لتعويضهم بعد ترك منازلهم.

وأوضح، أن تكاليف الحرب الإسرائيلية كانت في البداية كانت تتكلم عن حوالي مليار دولار اسبوعيًا، والآن نحن نتكلم عن 600 مليون دولار اسبوعيا، إسرائيل في ميزانيتها لعام 2024 ركزت بشكل كبير على الحرب يعني وضعت مستهدف تمويل الحرب على رأس أولوياتها.