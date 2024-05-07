الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ترحيب فلسطينى ورفض إسرائيلى.. ماذا حدث بعد موافقة "حماس" على وقف إطلاق النار؟

حماس
حماس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، رحّب برد حركة حماس بوقف إطلاق النار، لكن صباح اليوم كانت هناك ردود أفعال إسرائيلية هاجمت هذه الصفقة، وتقول إنها لا تناسبهم، وأن الرد الإسرائيلي لا يمكن القول به سوى إنهم سيشنون حربًا برية على رفح الفلسطينية وإخلاء المواطنين الفلسطينيين من المدينة.

وأضافت "السلامين"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية كانت بلهجة قاسية للغاية، إذ ربما الإدارة الأمريكية هي من تعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بشن حملة برية وعسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يقطن هناك عدد كبير من النازحين، البالغ عددهم مليونًا ونصف المليون من النازحين.

ولفتت، إلي أن المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن ذلك يجر المنطقة إلى الهاوية، خاصة بعد الدخول لمعبر رفح البري، والذي يصل قطاع غزة بالعالم، إذ إن السيطرة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني ذلك أنه لا يوجد أي معابر حدودية لقطاع غزة بالعالم الخارجي.


 

القاهرة الإخبارية الرئيس الفلسطيني رام الله حماس وقف إطلاق النار الصفقة الرد الأسرائيلي رفح الضوء الأخضر الاحتلال حملة برية

مواد متعلقة

هل تعانى إسرائيل اقتصاديًا بسبب حربها على غزة؟.. باحث يجيب

الخارجية الأمريكية: اتفاق المحتجزين يصب فى مصلحة إسرائيل والفلسطينيين

لبنان: أى عمل عسكرى إسرائيلى فى رفح يهدد بكارثة إنسانية

الباز: ما تفعله إسرائيل الآن فى معبر رفح جريمة دولية تحاسب عليها

محمد الباز: الجانب الإسرائيلى يريد أن يكسب مزيدًا من الأرض وهو عائد للتفاوض

الباز: مصر بذلت جهودًا خارقة لإعادة التفاوض إلى المسار الطبيعى مرة أخرى

"القاهرة الإخبارية": وقف العمل فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح بعد سيطرة الاحتلال عليه

الأردن: هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة جديدة

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة