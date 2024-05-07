ترحيب فلسطينى ورفض إسرائيلى.. ماذا حدث بعد موافقة "حماس" على وقف إطلاق النار؟

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، رحّب برد حركة حماس بوقف إطلاق النار، لكن صباح اليوم كانت هناك ردود أفعال إسرائيلية هاجمت هذه الصفقة، وتقول إنها لا تناسبهم، وأن الرد الإسرائيلي لا يمكن القول به سوى إنهم سيشنون حربًا برية على رفح الفلسطينية وإخلاء المواطنين الفلسطينيين من المدينة.

وأضافت "السلامين"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية كانت بلهجة قاسية للغاية، إذ ربما الإدارة الأمريكية هي من تعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بشن حملة برية وعسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يقطن هناك عدد كبير من النازحين، البالغ عددهم مليونًا ونصف المليون من النازحين.

ولفتت، إلي أن المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن ذلك يجر المنطقة إلى الهاوية، خاصة بعد الدخول لمعبر رفح البري، والذي يصل قطاع غزة بالعالم، إذ إن السيطرة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني ذلك أنه لا يوجد أي معابر حدودية لقطاع غزة بالعالم الخارجي.



