مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: استمرار القصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إنَّ المشهد الحالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، هو استمرار القصف الإسرائيلي، وأصوات الغارات متواصلة على مدار الساعة، موضحًا أن العملية العسكرية للعدوان تمتد وتتركز من مناطق السيادة الحدودية الفلسطينية.

وأضاف"رجب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المخازن الاستراتيجية الخاصة بالمساعدات الإنسانية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يستهدفها القصف الإسرائيلي، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الآخر.

وأكد، أن كارثة إنسانية ترتبت على هذا العدوان، وهو ما تشير إليه بعض المنظمات الأممية، من أن منع دخول المساعدات وإغلاق المعبر في وجه المساعدات، ينتج عنه تأزم الوضع الإنساني في غزة، والأمم المتحدة حذرت من أن الوقود في غزة لا يكفي إلا ليوم واحد.