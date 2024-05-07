الثلاثاء 07 مايو 2024
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جوتيريش: أى عملية عسكرية موسعة فى رفح ستؤدى إلى كارثة إنسانية

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أي عملية عسكرية موسعة في مدينة رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

ودعا جوتيريش، إسرائيل وحماس إلى قبول اتفاق التهدئة وإنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن رفح الفلسطينية مقر للعمليات الإنسانية في غزة والهجوم عليها سيؤدي إلى تقويض العمليات الإنسانية في القطاع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه لتجدد النشاط العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة إعادة فتح معبري رفح وكرم أبوسالم، مضيفًا: "أشعر بالأسى تجاه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

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