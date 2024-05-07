محمد شردى: "الله يكون فى عون المفاوض المصرى بسبب الأزمة"

علّق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على الأحداث التي جرت في الداخل الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة وجنوبه، مشيرًا إلى أنه خلال الساعات الماضية حدثت تطورات غير متوقعة في الملف الفلسطيني والأزمة مع إسرائيل.

وأضاف شردي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة": "الله يكون في عون المفاوض المصري.. الله يكون في عون مجموعة الشباب ومجموعة القيادات المصرية اللي بتسعى إلى تهدئة هذا الملف المتفجر بقالها أكتر من ست شهور وكل ما تقرب يحصل حاجة ومع ذلك تستمر مصر في متابعة هذا الملف عشان توصل للهدنة اللي إنت مش عارف هو الطرف مين اللي مش عايز يعمل الهدنة".

وأكد، أن مصر مصممة على الهدنة، ومصممة أن تصل إلى هذه الهدنة، لأن التطورات تتلاحق، ولكن استمرار مسار الدبلوماسية والهدنة وإقناع كل الأطراف بأهمية هذه الهدنة مستمر.