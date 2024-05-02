الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد شردي: صاحب اختيار موقع مدينة السيسي في سيناء "عبقري"

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على زيارته بالأمس إلى مدينة السيسي الجديدة في سيناء، قائلا: "إن من اتخذ قرار إقامة هذه المدينة في هذا الموقع "أستاذ".

وأوضح  “شردي” خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة:"أن عبقرية موقع مدينة السيسي ترجع إلى عدة أسباب؛ أولها مدينة رفح في شمال المدينة تعتبر مطمع، وتم تخليصها من أيادي الطمعانين فيها". 

وتابع:" بعد تخليص رفح والشيخ زويد وبئر العبد من الإرهاب، فتحوا ملف تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة، وبالتالي سيبدأون في التوجه بأنظارهم ناحية الجنوب، لكن حدودنا مع إسرائيل تنتهي في هذه المنطقة، فبكل بساطة تضع مصر الحائط الوحيد الذي يمنع أي أحد من الحديث والطمع فينا وهو الحائط البشري، فهذه أرض ملك مصريين ومقام بها مدينة". 

الإعلامي محمد شردي مدينة السيسي إسرائيل فلسطين سيناء

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا