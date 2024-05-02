محمد شردي: صاحب اختيار موقع مدينة السيسي في سيناء "عبقري"

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على زيارته بالأمس إلى مدينة السيسي الجديدة في سيناء، قائلا: "إن من اتخذ قرار إقامة هذه المدينة في هذا الموقع "أستاذ".

وأوضح “شردي” خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة:"أن عبقرية موقع مدينة السيسي ترجع إلى عدة أسباب؛ أولها مدينة رفح في شمال المدينة تعتبر مطمع، وتم تخليصها من أيادي الطمعانين فيها".

وتابع:" بعد تخليص رفح والشيخ زويد وبئر العبد من الإرهاب، فتحوا ملف تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة، وبالتالي سيبدأون في التوجه بأنظارهم ناحية الجنوب، لكن حدودنا مع إسرائيل تنتهي في هذه المنطقة، فبكل بساطة تضع مصر الحائط الوحيد الذي يمنع أي أحد من الحديث والطمع فينا وهو الحائط البشري، فهذه أرض ملك مصريين ومقام بها مدينة".