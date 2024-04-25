"الحياة اليوم" تجرى لقاءات حصرية مع مشايخ قبائل سيناء

التقى الإعلامي محمد مصطفى شردي، بمجموعة من أهالي شمال سيناء، وذلك للحديث عن حجم التطوير الشامل الذي شهدته هذه المحافظة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيي الحكم.

تنمية سيناء

وقال سلمان أبودبوس، من قبيلة الترابين، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، إن سيناء تشهد الآن استثمارات ومصانع تعمل بشكل كبير ويعمل بها أهالي سيناء، مشيرا إلى أن سيناء كانت قبل 10 سنوات تشهد حركات إرهابية تعقد الأمور أمنيا على السكان بشكل كبير، وقال: "الحياة الآن أفضل بكثير مما سبق".

وفي السياق ذاته قال وقال عمر محمود محمد من قبيلة الطراطرة في سيناء: "أسكن في الشيخ زويد، وعشنا أياما صعبة في أيام الثورة، لكن الآن في نعمة كبيرة، والإرهاب كان صعب جدا في السنوات السابقة وبعد نجاح الدولة في نسف الإرهاب وطرده من سيناء نعيش الآن حياة أخرى تماما، وزارة الزراعة توزع علينا شتلات زراعية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، من أجل المساعدة في تنمية سيناء زراعيا".

استقطاب العمالة

كما أضاف عياش محمد سليمان، من أبناء سيناء، أن سيناء حاليا يمكنها استقطاب كل من يريد أن يعمل من أي محافظة بالجمهورية، معبرا: سيناء أصبحت مؤهلة لجذب العمالة في المشروعات المختلفة.