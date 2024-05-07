ماذا يحث الآن فى رفح؟.. أستاذ علوم سياسية يُوضح

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن قبول وترحيب حماس بالهدنة هو أمر جيد، مشيرًا إلى أنه كانت هناك معلومات أولية بأن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية، وبالفعل تحركت من أجل الدخول صباح اليوم.

وقال فهمي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، إن الحكومة الإسرائيلية اجتمعت على هدف واحد، وهو أن إسرائيل تؤيد العملية العسكرية في رفح، مؤكدًا أن نتنياهو لديه الرغبة في حدوث الاجتياح، خاصة بعد هجوم المعارضة الإسرائيلية عليه أكثر من مرة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن معاهدة السلام، بين مصر وإسرائيل هي حجر الزاوية في المنطقة، مؤكدًا أنه لو حدث اجتياح إسرائيلي لرفح، ستكون هناك مخاطر على معاهدة السلام.