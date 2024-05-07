الثلاثاء 07 مايو 2024
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مقدمًا التحية لـ"القاهرة الإخبارية".. شردى: بتنقل كل الأخبار من قلب الأحداث

محمد مصطفى شردي
محمد مصطفى شردي

وجّه الإعلامي محمد مصطفى شردي، التحية إلى قناة القاهرة الإخبارية التي تنقل كل الأخبار والصور والفيديوهات من قبل موقع الأحداث، مطالبًا الجميع متابعة قناة القاهرة الإخبارية لمعرفة تطورات الموقف في الداخل الفلسطيني.

وقال شردي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، إن قناة القاهرة الإخبارية رغم أنها وليدة إلا أنها تنقل الأخبار أولا بأول، وبات العالم يعتمد عليها في معرفة ماذا يجري.

وأكد، أن الوفد الأمن المصري حذر عبر مصادر رفعية المستوى، الوفد الإسرائيلي من عواقب اقتحام معبر رفح وطلب وقف هذا التحرك فورًا وهذا تسجيل على إسرائيل أن مصر قالت لهم: بلاش تعمل الحركة دي ووقف.. والجهود متواصلة علشان التصعيد ما يتمش بين الطرفين.

ولفت إلى أن قناة القاهرة الإخبارية اليوم تستضيف الاجتماعات التي تشارك فيها أمريكا وحماس وقطر؛ للوصول إلى إعلان الهدنة أو تفاصيل هذه الهدنة النهائية.

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