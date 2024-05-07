مع بداية الامتحانات الدراسية.. تعرف على جدول انقطاع الكهرباء الجديد

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة الصباحية وسيتم الاكتفاء بتخفيف الأحمال من الساعة 3 عصرا إلى 7 مساء، مفيدا بأن بدء تخفيف الأحمال سيكون من 8 مايو حتى 20 يوليو المقبل.

وأضاف الحمصاني، اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن تعديل قرار تخفيف الأحمال جاء مراعاة لفترة امتحانات الترم الثاني، مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم بين وزارة التعليم والكهرباء والسبب في اختيار تلك الفترة هو تنسيق بين الوزارتين وسيتم مراعاة مواعيد عقد الامتحانات.

وأوضح، أن تعديل قرار تخفيف أحمال الكهرباء سيراعي أي أمور متعلقة بوزارة لتعليم وتصحيح الامتحانات وخلافه ومراعاة أي شواغل لدى التربية والتعليم وسيتم مراعاتها وجزء رئيسي من تحديد التوقيتات هي مراعاة للامتحانات التي تتم في الفترة الصباحية واعتماد الطلاب على أجهزة التابلت والكومبيوتر وكان لا بد من مراعاة مدة قطع الكهرباء في هذه الفترة.

واستكمل: مدة انقطاع الكهرباء ستكون نفس الأوقات السابقة لمدة ساعتين على مختلف الجمهورية وكل منطقة سيكون تخفيف الاحمال لفترة ساعتين".