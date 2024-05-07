الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام فلسطينى: شهيد وإصابات جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مدنيين جنوب شرق غزة

غزة
غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بارتقاء شهيد وإصابات جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مدنيين جنوب شرق مدينة غزة، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

غارات وعمليات قصف مستمرة من إسرائيل على جنوب رفح

في المقابل، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطيني من الجانب الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح الفلسطيني.

 

القاهرة الإخبارية شهيد مسيرة الاحتلال مدنيين مدينة غزة

مواد متعلقة

خبير بـ"المصرى للفكر": دخول الاحتلال لرفح رغبة اليمين المتطرف

أستاذ بالجامعات الفرنسية: هناك تحقيق جاد فى فرنسا بشأن الاستخبارات والتمويل فى أنشطة جماعة الإخوان

"البيئة" تكشف تفاصيل إنشاء أكبر مجمع إعادة تدوير المخلفات في مصر

ماذا يحث الآن فى رفح؟.. أستاذ علوم سياسية يُوضح

مع بداية الامتحانات الدراسية.. تعرف على جدول انقطاع الكهرباء الجديد

باحث بالمركز المصرى يوضح آخر تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

مقدمًا التحية لـ"القاهرة الإخبارية".. شردى: بتنقل كل الأخبار من قلب الأحداث

محمد شردى: "الله يكون فى عون المفاوض المصرى بسبب الأزمة"

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟