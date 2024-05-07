إعلام فلسطينى: شهيد وإصابات جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مدنيين جنوب شرق غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بارتقاء شهيد وإصابات جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مدنيين جنوب شرق مدينة غزة، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

غارات وعمليات قصف مستمرة من إسرائيل على جنوب رفح

في المقابل، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطيني من الجانب الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح الفلسطيني.