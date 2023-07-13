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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 5 وإصابة 2 بحادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين في الكيلو 85 طريق الإسكندرية مطروح. 

وتم على الفور إرسال سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة. 

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "صافي خميس صافي، 16 سنة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، فهد رجب جودة، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف في المخ"، بالإضافة إلى يوسف رمضان محمد، 23 سنة، عبدالله عوض سعيد، 20 سنة، محمد خميس، 22 سنة، وعبدالرحمن عبدالهادي، 20 سنة، وجثة غير معروفة الهوية. 

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة. وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

اسماء المصابين حادث تصادم سيارتين شخص مجهول الهوية طريق الإسكندرية مطروح مصرع 5 أشخاص إصابة شخصين

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