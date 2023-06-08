الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة تحت تأثير المخدرات فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد غيابيًا 3 سنوات؛ لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء قيادة مركبة في القضية المقيدة، برقم 1923 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري عبدالمنعم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبدالحليم أحمد، والمستشار محمد عبدالعزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعاني.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة المرور بضبط المتهم، أثناء حملة مرورية يقود سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية، أنه حال القيام بحملة مرورية، استوقفت الحملة السيارة قيادة المتهم سائق، وأثناء مناقشته تلعثم في الكلام، الأمر الذي جعل ضباط الحملة يشتبهون في وقوعه تحت تأثير المخدر، وبعرضه على إجراء تحليل عينة البول الذي تم طواعية مستخدمًا في ذلك كاشفا استدلاليا، أظهر التحليل إيجابية تعاطي المتهم مادة المورفين المخدر.

وبمواجهته، أقرّ بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، ثبت من تقرير المستشفى الجامعي بمركز الإسكندرية للسموم، أن تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم، أسفر عن إيجابية تعاطيه مخدر المورفين، وأن المتهم قد ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وهى تعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

جنايات الإسكندرية تعاطي المخدرات المستشار وحيد صبرى عبد المنعم الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية

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