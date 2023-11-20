الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لعاطل بتهمة الاشتراك في قتل شخصين وسرقة سيارة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين في قضية قتل شخص، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

بلاغ باشتراك المتهم في قتل شخصين 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6613 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في قتل شخصين وسرقة سيارة بدائرة القسم.

الواقعة بقصد السرقة

كشفت التحقيقات، أن المتهم "م.ال.ب" عاطل، بالاشتراك مع آخرين في 2014 تمت محاكمتهم، بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي بزعامته في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية، واتفق فيما بينهم على سرقة أحد السيارات التي تستخدم في نقل المواد الغذائية، لاحتفاظ قائديها بمبالغ مالية حصيلة تجارتهما، من خلال سيرهم بإحدى الطرق الفرعية، حيث تصادف مرور المجني عليه "س.ع.ع" بسيارة ثلاجة أطلق المتهم طلقات نارية أودت بحياته، كما أدى إطلاق النار إلى وفاة المجني عليه "ا.ص.ا"، وسرقوا السيارة وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.


 

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