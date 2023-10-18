الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قتل زوجته وأبنائه.. القبض علي هارب من حكم بالإعدام في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على أحد الاشخاص صادر ضدة حكم الاعدام في قضية قتل وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ باختباء شخص متهم بقتل زوجته
وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من المقدم محمد الحسيني، مفتش الامن العام رئيس منطقة غرب الدلتا لتنفيذ الاحكام، بتمكنه من القبض علي المتهم السيد حسن جاد الله، حال اختبائه بمنطقة النهضة في منطقة العامرية اول، بعد ورود معلومات سرية بتواجد المتهمة باحدي الشقق.

المتهم قتل زوجته وابنائه منذ 10 سنوات

وكشفت التحقيقات أن المتهم مطلوب علي ذمة قتل عمدا بعدما قام بقتل أحد أقاربة وقتل زوجته وابنائه، وفر هاربا منذ 10 سنوات، الي منطقة غرب الدلتا لعدم تنفيذ الحكم، الا ان تمكنت القوة من القبض عليه بمنطقة العامرية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالاسكندرية إعدام 10سنوات الإسكندرية أمن الأسكندرية النيابة

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