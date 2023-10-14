الإعدام لفرد أمن قتل سيدة بعد استدراجها إلى منزله بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامه بقتل سيدة بعد أن استدرجها إلى منزله، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير الدائرة فايز القطعاني.

بلاغ بتغيب سيدة

تعود أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، إخطارًا من أسرة المجني عليها، بعدم عودتها إلى المنزل، وبتقنين البحث الجنائي توصلت ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه.

المتهم استدرج المجني عليه وغافلها بالضرب من الخلف

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ا.م.م" يعمل فرد أمن بأحد العقارات، بدائرة القسم، من ارتكابه الواقعة بعد أن استدرج المجني عليها "س.ال.ع"، وانه قد عزم النية علي قتلها، بعد أن استدرجها الي محل سكنه بدائرة القسم، وحال تواجدها بحديقة المنزل غافلها من الخلف بضربها بآلة حادة شاكوش على رأسها، ووجه لها ضربة أخرى مستخدمًا حجرا علي وجهها وتمكن من خنقها بيده، وجهز لجريمته أدوات “فأس وكوريك” وحفر لها حفرة بحديقة المنزل ودفنها بها، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة ودل على مكانها والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر رقم 4373 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت الحكم على المتهم في جلستها المنعقدة.