الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة دراجة نارية من أمام إحدى الكليات في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية من طالب أمام إحدى الكليات بالإسكندرية.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك»، متضمنًا تعليقا بشأن شكوى لأحد الأشخاص، تضرر خلالها من سرقة دراجة نارية ملك نجله بالإسكندرية، وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من نجل الشاكي «طالب»، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده أمام إحدى الكليات بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن سرقة دراجة نارية إحدى الكليات فيس بوك طالب

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