تحرير 546 مخالفة ورفع 37 سيارة متروكة وسحب 1712 رخصة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ضبطت مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، ورفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء خوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

وتمكنت شرطة المرور من رفع 37 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

سحب رخص بسبب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1712 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.