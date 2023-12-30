نهاية مأساوية.. ذهب ليسرق محول كهرباء فصعقه التيار بمدينة السلام

نهاية حزينة وصادمة للص شريك في تشكيل عصابي بمدينة السلام، بعد أن لقى مصرعه نتيجة صعقه كهربائيا أثناء سرقة أحد المحولات الكهربائية في مدينة بدر، وقيام رجال المباحث بالقبض على شريكيه الذين كشفوا اعترافات تفصلية عن الحادث، وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام.

البداية كان بلاغ من أحد السيدات أفادت فيه بوفاة زوجها نتيجة احتراقه بماء مغلي، أثناء عمله على أحد البوفيهات الخاصة بالمشروبات في مدينة الشروق، والذي تم نقله إلى مستشفى في منطقة السلام ثاني بالقاهرة.

تحريات رجال المباحث

ضباط مباحث السلام ثاني قاموا بمناقشة صاحبة البلاغ والتي تبين أن زوجها مسجل خطر، ومن خلال الفحص والمناقشات كشفت عن عدم صحة روايتها.

ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن صاحب الجثة اشترك مع آخرين في سرقة كشك كهرباء وأثناء ذلك صعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال، وعلى الفور خرجت مأمورية والقت القبض عليهما.

اعترافات المتهمين

المتهمون أقروا أمام جهات التحقيق بأنهم كانوا يقومون بسرقة أحد أكشاك الكهرباء في مدينة بدر، وأثناء ذلك أمسك التيار الكهربائي بصاحب الجثة، فتوفي ننتيجة ذلك.

وأضاف المتهمون أنهم يقومون بتنفيذ السرقات عن طريق مجموعة من المعدات، وعقب وفاة زميلهم اختبأوا عن الأنظار حتى لا يعلم أحد عنهم أي معلومات.