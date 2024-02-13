الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل ضُبط بـ210 "طرب حشيش" فى الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة؛ وذلك بعد أن ضُبط بحوزته جوال يحوي 210 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبدالسلام، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

ووفقا لأوراق القضية التي حملت رقم 8156 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

 

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كشفت التحقيقات اتجار المتهم «م.ع.م» في المواد المخدرة، فتم القبض عليه عقب استصدار إذن من النيابة العامة أثناء تواجده على جانب الطريق حاملًا جوالًا بلاستيكيًا.

وبتفتيش محتويات الجوال، تبين احتواؤه على 210 طرب حشيش، فيما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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