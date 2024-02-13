الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لصاحب ورشة ضبط بحوزته "حشيش" في الشرقية

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب ورشة خراطة بـالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامى زين العابدين، وشادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

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تعود أحداث القضية رقم 12289 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3821 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضى، عندما أحالت النيابة العامة "حسين. ع. ح " 23 عاما، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، فى واقعة اتهامه بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار وترويجه على عملائه بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالى 938 جرام، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى جزء من حصيلة تجارته الغير مشروعة.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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