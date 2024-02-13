الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة الهيروين بالقاهرة

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة ترويج مخدر الهيروين بالشرابية.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بدائرة القسم.

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إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين

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المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى بورسعيد

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيازة الهيروين القاهرة محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الشرابية مخدر الهيروين

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