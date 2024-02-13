الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بعابدين

محكمة
محكمة

تنعقد اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، للنظر في محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

وكانت البداية عندما تلقي قسم شرطة عابدين بلاغ من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بمحكمة جنايات القاهرة التنقيب عن التنقيب عن الآثار أسفل منزل عابدين

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اليوم.. محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بعابدين

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