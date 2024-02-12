الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوجان يعترفان بسرقة متعلقات 4 منازل بالعجوزة

عاطل
عاطل

أقر عاطل وزوجته بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل المنازل بـ العجوزة ، وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمين في اعترافاتهما عن ارتكابهما 4 وقائع سرقة في العجوزة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما مالك محل أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط (عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

عاطل وزوجته سرقة متعلقات المواطنين حبس المتهم وزوجته العجوزة قسم شرطة العجوزة الأجهزة الأمنية في الجيزة

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