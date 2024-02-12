الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه فى الشرابية

السجن المؤبد
السجن المؤبد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، سائقا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل صديقه لخلافات بينهما في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم "ج.ا"، سائق قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتظر المجني عليه أسفل مسكنه وطعنه عدة طعنات ليسقط غارقًا في دمائه، ولاذ بالفرار.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لرجل أسفل مسكنه بدائرة قسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة رجل به طعنات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، حيث كان المجني عليه على خلافات مع المتهم على مبلغ مالي حصيلة بيع، وعندما طالبه به رفض سداده، فقرر المتهم التخلص منه وقتله.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه استغل دخول المجني عليه أسفل مسكنه وتتبعه، وقام بقتله وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد الشرابية قتل النيابة العامة

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